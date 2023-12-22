Минцифры РФ объяснило решение об отмене моратория на прооверки аккредитованных IT-компаний

Авторы поста полагают, что комментарий Минцифры окончательно развеял опасения что чиновники проверками затормозят рост отечественного IT-рынка.

Минцифры РФ объяснило решение правительства страны об отмене моратория на проведение антимонопольных проверок аккредитованных IT-компаний. Как уточнил Telegram-канал "Мейстер", оно коснется лишь тех, кто контролирует 35% транзакций на профильном рынке, и чья выручка превышает два млрд рублей. Поводом для проверки станут злоупотребления доминирующим положением на рынке. Что же касается плановых проверок, то мораторий на их проведение останется в силе.

Авторы поста полагают, что комментарий Минцифры окончательно развеял опасения что чиновники проверками затормозят рост отечественного IT-рынка. Страхи оказались напрасны – под критерии Минцифры попадают буквально несколько компаний на рынке. Это, прежде всего Яндекс – ФАС неоднократно говорил о доминации его сервиса такси, а также маркетплейсы Ozon и Wildberries, контролирующие 80% российского рынка.

Очевидно, что возможность проверки соблюдения антимонопольного законодательства в отношении нескольких IT гигантов рынка никак не может навредить развитию этой сферы экономики. Скорее наоборот – поддержит конкуренцию на рынке, способствуя его диверсификации и развитию. А это в условиях рыночной экономики является гарантом обеспечения лучшего соотношения цены и качества для потребителей. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV