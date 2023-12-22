Опрос ВЦИОМ показал социальное самочувствие россиян: мнение экспертов

Наиболее довольной жизнью группой стала молодёжь.

ВЦИОМ узнал мнение россиян об их социальном самочувствии. Как показали результаты опроса, ы феврале 69% респондентов положительно оценили ситуацию в стране. Кроме того, пиковых значений достиг индекс удовлетворённость жизнью (67 пунктов из 100). Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на ВЦИОМ.

При этом, авторы поста отмечают, что наиболее довольной жизнью группой стала молодёжь: с разной степенью акцентированности об этом заявили 84% россиян до 24 лет. По мнению экспертов, этому способствует развитие молодёжной политики в стране, также система грантов и социальной поддержки.

Только в рамках федерального проекта "Молодежь России" можно увидеть самые такие образовательные, студенческие и управленческие программы, как "Матрешка", "Сигнал" и др. Много делается и для творческой самореализации: например, сейчас на ВДНХ идут 12 моноспектаклей конкурсного проекта "Голоса страны" об историях простых людей, которые через свой труд сделали мир лучше. Проект курирует Константин Богомолов. Было подано более 300 заявок -пьес. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ЕС ввёл пошлину на российское и белорусское зерно в 95 евро за тонну.

Фото: Pxhere