ЕС ввел пошлину на российское и белорусское зерно в 95 евро за тонну

Авторы поста отметили, что в этой связи в издании предполагают рост цен на зерно в Европе примерно на 50%.

Чиновники ЕС вводят пошлину на российское и белорусское зерно, равную 95 евро за тонну, с целью защиты рынка. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на источник Financial Times.

Авторы поста отметили, что в этой связи в издании предполагают рост цен на зерно в Европе примерно на 50%. Также телеграмеры подчеркнули, что Россия без труда найдет другие источники сбыт, тем более учитывая тот факт, что зерно не скоропортящийся товар.

В целом конечно санкционные войны производят тягостное впечатление. Что ни мера против России, то или рост цен в Европе, или падение производства там, или и то, и то сразу. Teleram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали речь Путина в Гостином дворе.

Фото: Piter.TV