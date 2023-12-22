ЕС ввел пошлину на российское и белорусское зерно в 95 евро за тонну

Чиновники ЕС вводят пошлину на российское и белорусское зерно, равную 95 евро за тонну, с целью защиты рынка. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на источник Financial Times.
Авторы поста отметили, что в этой связи в издании предполагают рост цен на зерно в Европе примерно на 50%. Также телеграмеры подчеркнули, что Россия без труда найдет другие источники сбыт, тем более учитывая тот факт, что зерно не скоропортящийся товар.
В целом конечно санкционные войны производят тягостное впечатление. Что ни мера против России, то или рост цен в Европе, или падение производства там, или и то, и то сразу.
Teleram-канал "Мейстер"
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Фото: Piter.TV
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