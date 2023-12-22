Эксперты прокомментировали речь Путина в Гостином дворе

Президент ответил на вопросы журналистов.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Гостином дворе. Мероприятие прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили авторы поста, президент видит своей целью консолидацию россиян не просто на период выборов, но и как общественную константу. Также телеграмеры уточнили, что на выборах россияне отдали голос за программу суверенного развития страны, которую представляет Владимир Путин. Отдельный сигнал президент послал и тем участникам выборов, которые были настроены оппозиционно. Это был сигнал к примирению и сплочению, поскольку голосование стало это была правильной возможность продемонстрировать свою позицию. В свою очередь, Владимир Путин был готов поддержать его обмен на россиян, находящихся в заключении за границей.

Для внешнего мира эти выборы должны были ясно дать понять, что именно российский народ является источником власти в стране и вершит свою судьбу политически осознанным действием. И в этом смысле верны заключительные в речи слова Владимира Путина: "Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей. Telegram –канал "Мейстер"

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Фото: : Марат Абулхатин / ТАСС