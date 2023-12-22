Эксперты прокомментировали выступление Макрона по украинскому вопросу

Приоритетом европейцев, по словам французского лидера, будет отправка оружия и боеприпасов Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по украинскому вопросу в эфире телеканала телеканала France 2. Речь европейского лидера прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили телеграмеры, Макрон несколько раз повторил мысль о том, что безопасность французов и авторитет Европы зависят от "победы над Россией" и что Запад должен быть "готов ответить" в случае "эскалации". Приоритетом европейцев, по его словам, будет отправка оружия и боеприпасов. При этом Макрон от имени Европы отказался брать инициативу в любых наступательных военных действиях.

Зачем в таком случае повторять набор банальностей? Дело не столько в Украине, сколько в грядущих выборах в Европарламент. Макрон использовал трибуну, чтобы попытаться поднять рейтинг своей партии (18%) и одновременно обличить "пророссийских" оппонентов от коалиции правых сил Марин Ле Пен (31%). В этом смысле последнее заявление Ле Пен с критикой военных действий России может быть попыткой несколько дистанцироваться от обвинений Макрона в том, что, не поддерживая Украину, она стремиться к поражению Франции. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали заявление Путина об экономических амбициях России.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron