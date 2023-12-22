Эксперты прокомментировали заявление Путина об экономических амбициях России

По мнению президента, экономика страны должна стать более эффективной и инновационной.

Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву, в России в ближайшие годы под силу стать четвёртой экономикой мира, обогнав Японию. Однако крайне важно не просто обогнать Японию по паритету покупательной способности. По мнению Путина, надо стать более эффективной и инновационной экономикой, что будет куда сложнее. Н слова президента обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили авторы поста, тезис об экономических амбициях России президент уже ранее озвучивал в послании к Федеральному собранию. Его артикуляция для граждан показывает, что к подобной перспективе в Москве относятся серьёзно. Однако целью считают не красивую позицию в рейтинге, а структурное изменение российской экономики, её дальнейших уход от сырьевого экспорта в сферы высоких переделов и инноваций.

В Японии рост ВВП составил 1,2%, но в IV квартале года страна чудом избежала рецессии. Йена претерпела сильнейшее за 30 лет ослабление. В России же рост ВВП составил 3,6%, причем в IV квартале он наоборот показал динамичный рост на 5,1%. А рубль стабилизировался после пертурбаций 2022 года. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru