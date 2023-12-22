Интернет-мошенники активизировались перед выборами: мнение экспертов

Мошенники заманивают граждан на фишинговые сайты, подделывающиеся под портал "Госуслуги" или отсылающие к дистанционному электронному голосованию.

Интернет-мошенники подключились к попыткам влияния на выборы президента России. Об этом заявили в Центре цифровой экспертизы Роскачества после выявления всплеска мошеннических действий, связанных с предстоящим голосованием. По данным экспертов, происходит массовая рассылка писем и сообщений в мессенджерах от имени центральной избирательной комиссии РФ или специалистов портала "Госуслуги", целью которых является получить доступ к аккаунту гражданина на портале или данных о его банковском счёте. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уточняют, что мошенники заманивают граждан на фишинговые сайты, подделывающиеся под портал "Госуслуги" или отсылающие к дистанционному электронному голосованию.

В качестве противоядия для борьбы с такими попытками действует та же рекомендация, что и при телефонных звонках из "службы безопасности банка": получив какое-то сомнительное сообщение от имени банка, необходимо самостоятельно связаться с банком для уточнения информации по официальным контактам; если пишет родственник - перезвоните ему. А в случае с интернет-мошенничеством это значит, что для входа на порталы следует использовать заранее известные или найденные через поиск официальные адреса, или еще надежнее - официальные приложения, а не ссылки из сомнительных электронных писем. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV