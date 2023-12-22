Форум "Арктика. Новое поколение" прошло в Кронштадте

Участники мероприятия обсудили с руководителями институтов развития и экспертами перспективы обжития северных территорий России.

В среду, 6 марта, в Кронштадте завершился форум "Арктика. Новое поколение". В мероприятии приняли участие более 500 молодых активистов из многих регионов русской Арктики, а также молодежь, заинтересованная построить карьеру на русском севере. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Участники форума обсудили с руководителями институтов развития и экспертами перспективы обжития северных территорий России. Молодежи были представлены стратегии развития Северного морского пути и атомной энергетики. Много рассказали о развитии городов, их социальной и коммунальной инфраструктуры.

О новом для Арктики направлении развития – туризме, также много говорили на форуме. По данным минвостокразвития турпоток на северные территории в 2023 году составил более 1,1 миллиона человек. Этот показатель растет последние несколько лет благодаря государственной поддержки отрасли. Уже в этом году на русском севере будут запущены 130 новых турпроектов. Руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу представила молодежи концепцию этого вектора. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт