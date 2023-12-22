Россия заняла четвёртое место среди крупнейших экспортеров продовольствия: мнение экспертов

Страна усиливает свои позиции не только в секторе производства пшеницы, традиционным для страны, но и на на продовольственном рынке в целом.

Россия усиливает свои позиции не только в секторе производства пшеницы, традиционным для страны, но и на на продовольственном рынке в целом. Как сообщил Владимир Путин на встрече с работниками агропрома, страна заняла четвёртое место среди крупнейших экспортеров продовольствия, заработав на этом рынке в прошлом году $43,5 млрд. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста полагают, что продовольствие стало одним из важнейших достижений, делающих нашу страну куда более устойчивой, чем СССР, который значительную часть своей истории зависел от импорта продовольствия, даже на пике своего могущества в 1960-70-х годах. Сейчас $43,5 млрд – это почти в четыре раза больше, чем Россия ежегодно выручала до начала СВО от экспорта оружия.

Но если наше второе место в мире на оружейном рынке всегда было привычным делом, то Россия как один из основных продовольственных экспортеров, еще и с очень разнообразным и полностью обеспеченным внутренним рынком – это новое явление. И значение этого достижения для нашей сегодняшней устойчивости еще лишь предстоит оценить. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в Москве начал работу Всероссийский женский форум.

Фото: Piter.TV