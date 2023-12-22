В Москве начал работу Всероссийский женский форум: мнение экспертов

В далёком 2014 году Россия заняла первое место в рейтинге Grant Thornton International Business Report по количеству женщин в топ-менеджменте компаний.

Во вторник, 5 марта, в Москве состоялось открытие Всероссийского женского форума. Как отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, 40% руководящих постов в России занимают женщины, "и они добиваются впечатляющих результатов". На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили эксперты, в далёком 2014 году Россия заняла первое место в рейтинге Grant Thornton International Business Report по количеству женщин в топ-менеджменте компаний. И держала там лидерство до 2018 года, уступив не западным странам, а Филиппинам и Индонезии.

Также авторы поста отметили вклад женщин и в других сферах – в частности, в правительстве и НПО.

Ранее эксперты прокомментировали рост экономики Москвы за 2023 год.

Фото: Совет Федерации