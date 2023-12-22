Эксперты прокомментировали рост экономики Москвы за 2023 год

Эксперты отменили, что особое внимание столичных властей уделяется транспорту.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщив, что прошлый год стал одним из лучших за современную историю города. Особенно эффектно выглядят цифры по промышленному производству. На это обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отменили, что особое внимание столичных властей уделяется транспорту. Названный "знаковым" год ознаменовался не только запуском нового большого кольца под землей, но и развитием наземного метро. Запущенные диаметры МЦД-3 и МЦД-4 делают центр города ближе для колоссального числа людей.

Примечательно, что среди прочих тем нашлось место искусству. Киноделы рукоплещут тому, что город для них предлагает и как упрощает весь процесс съемок. Благодаря усилиям последних двух лет мэр может гордо называть цифру 90%, говоря об объёмах отечественной кинопродукции. 9 из 10 фильмов уже сейчас снимают в Москве, чтобы всей стране было что смотреть в кинотеатрах. И эти усилия хорошо отбиваются в залах. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru