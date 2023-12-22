В сравнении с Играми будущего, ещё больше иностранных делегаций из ещё большего количества зарубежных стран встретились на федеральной территории "Сириус".

С 29 февраля о 7 марта в России проходит Всемирный день молодёжи. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", это событие стало откликом на критику в адрес российских властей за отсутствие работы с зарубежными молодежными лидерами была общим местом для патриотической общественности.

Авторы поста отмечают, что, в сравнении с Играми будущего, ещё больше иностранных делегаций из ещё большего количества зарубежных стран встретились на федеральной территории "Сириус". Всё это лидеры своего поколения, проявившие себя в политике, бизнесе, культуре и спорте, не смотря на молодой возраст. Речь идёт, к примеру, о руководителе делегации молодежи из США. Калеб Мопин подающий надежды политический активист, один из лидеров движения Occupy Wall Street, поддерживающий жизнь в нем более чем десять лет.

Национальный проект "Молодежь России", провозглашенный Владимиром Путиным, подобно Играм будущего, с первых дней своей реализации стал еще одним предложением нашей страны по формированию светлого и благополучного будущего. Именно тем, кто сегодня "зажигает" в Сочи, будут вместе строить и развивать свои суверенные государства, определять международную политику, вносить вклад в науку и традиционную культуру. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали новый нацпроект "Кадры".

Фото: олимпийский-парк.рф