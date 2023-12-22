Эксперты прокомментировали новый нацпроект "Кадры"

Инициатива сигнализирует об изменениях в российской экономике и её рынке труда.

В ходе послания к федеральному собранию в 2024 году президент РФ Владимир Путин обозначил старт нацпроекта "Кадры". По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", эта инициатива сигнализирует об интересных изменениях в российской экономике и её рынке труда.

Авторы поста напомнили, что на фоне краха СССР и болезненных реформ уровень безработицы в стране в 1999 году вырос до 13%, чтобы в нулевые опуститься до 7-9%. Поэтому приоритетом было создание новых рабочих мест как таковых, а уже потом – заполнение дефицита кадров в каких-либо областях. Однако сейчас безработица на историческом минимуме – около 3%, и приоритетом становится не занятость как таковая, а перераспределение дефицитных трудовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики.

Хотя нацпроект пока не представлен в деталях, однако уже понятно, что он объединит уже имеющиеся инициативы (курсы IT профессий, кооперация ВУЗов с бизнесом, вложения в образовательную систему и так далее) с новыми мерами. В частности, с введением профориентации в школах, созданием ежегодного правительственного прогноза о кадровых потребностях экономики и других инициативах. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали инициативы Путина в сферах экономики, науки и образования.

Фото: Piter.TV