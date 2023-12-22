Эксперты прокомментировали инициативы Путина в сферах экономики, науки и образования

Предложения главы государства подразумевают корректировку экономической парадигмы страны.

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин провёл выступления перед федеральным собранием. Инициативы в сфере экономики, науки и образования, проанализировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что предложения главы государства подразумевают корректировку экономической парадигмы страны. От хозяйства, не в последнюю очередь завязанного на сырьевой экспорт, Россия будет переходить к "экономике знаний". Эта экономическая модель основана на инновациях и человеческом капитале. Знание/технология, в отличие от сырья, остается у своего носителя и после "экспорта". При этом наращивание научного потенциала не сводится к простой сумме знаний, а дает синергию - то есть прорыв в самых разных отраслях.

О намерении Владимира Путина дать импульс в этом направлении говорит и новый нацпроект "Экономика данных", на который власти выделят 700 млрд рублей за шесть лет. Название не должно обманывать – речь идет не только о "больших данных", но и о цифровой инфраструктуре, ИИ, квантовых технологиях, кибербезопасности, обучении кадров и так далее. Однако многое из этого, к примеру, внедрение квантовой связи или технологий обработки данных через "Госуслуги", уже соответствует самым высоким требованиям экономики знаний.

В связке стоит отметить, что широкое развитие "цифры" преследует не только цели экономического роста, но и служит определенным "уравнителем" в доступе россиян к благам цивилизации. Телемедицина, дистанционное образование от лучших вузов, доступ к широчайшему спектру государственных сервисов – все это будет очень кстати для мест, где живет мало людей, а районный центр (зачастую, тоже маленький) находится далеко. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году