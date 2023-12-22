Эксперты прокомментировали итоги Игр будущего-2024

Опыт страны в проведении этих соревнований готовы перенять восемь государств.

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, опыт страны в проведении Игр будущего готовы перенять восемь государств. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что Игры будущего начали проводить в Казани с 2022 года и уже в 2024-ом в них приняли участие около 2 тыс. спортсменов из 107 стран, в том числе, западных. Это обернулось для ряда спортсменов санкциями.

Разумеется, проведение этих Игр не сможет полноценно заменить международные турниры, где Запад потеснил наших спортсменов благодаря доминированию в руководстве спортивных федераций. И не заслонит собой те же Олимпийские игры - масштаб и популярность не те. Однако Игры будущего демонстрируют способность России идти в тренде и организовывать соревнования в форматах, где у Запада нет рычагов влияния. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: dspkazan.com