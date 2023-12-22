Самозапрет на получение кредитов можно будет оформить через МФЦ или Госуслуги: мнение экспертов

Такая мера может значительно усложнить работу мошенникам, которые обманывают граждан, оформляя на них кредиты и заставляя переводить денежные средства.

В будущем через МФЦ или портал "Госуслуги" можно будет оформить самозапрет на получение кредитов. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", такая мера может значительно усложнить работу мошенникам, которые обманывают граждан, оформляя на них кредиты и заставляя переводить денежные средства.

Авторы поста полагают, что стоит параллельно ввести и самозапрет на перевод средств выше определенной суммы. Таким образом, россияне, которые опасаются, что к их счетам могут добраться мошенники, смогут установить ограничение на перевод средств. Кроме того, телеграмеры предлагают установить расходные лимиты по картам. Однако они, за исключением ряда кредитных карт, снимаются пользователем не сходя с места с того же телефона, что не обеспечивает безопасности в условиях, когда мошенники каждый день изобретают новые способы воздействия на своих жертв.

Технически такой запрет можно сделать ступенчатым, позволяя ввести такое самоограничение в отношении только кредитов, или каких-то определенных счетов, или, при желании, всех счетов, которыми гражданин располагает. Но это позволит существенно обезопасить, в частности, немалое число пенсионеров, для которых проценты с накоплений составляют изрядную часть дохода помимо пенсии, а сами накопления – резерв "на черный день". Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV