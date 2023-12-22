Российские маркетплейсы развивают витрины товаров отечественного производства: мнение экспертов

Продавцами стали почти 1,4 тыс. производителей из семи регионов: это Московская, Тульская, Новосибирская, Ивановская и Вологодская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Один из крупнейших российских маркетплейсов уже второй год развивает витрины товаров отечественного производства "Сделано в России", которые создавались при поддержке региональных властей и центров "Мой Бизнес". Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

По данным телеграмеров, в течение 2023 года посетители платформы приобрели более 18 миллионов товаров, представленных на этих витринах. Продавцами стали почти 1,4 тыс. производителей из семи регионов: это Московская, Тульская, Новосибирская, Ивановская и Вологодская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Также эксперты напомнили, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин на "Прямой линии" призвал регионы продвигать местные бренды, и региональные витрины – хороший инструмент для этого. Обучение взаимодействию с маркетплейсом предприниматели получают в центрах "Мой бизнес", а доступ к национальному рынку через российский маркетплейс уже позволил предпринимателям увеличить оборот в среднем в 2,5 раза. Немаловажным фактором стала широкая сеть пунктов выдачи в пешей доступности даже в самых отдаленных регионах и небольших поселках.

Рост продаж, во-первых, свидетельствует об успешном импортозамещении во многих продуктовых направлениях – производители из регионов активно развивают свое производство. Кроме того, успех локальных брендов и проекта "Сделано в России" позволяет подчеркнуть культурную самобытность и традиции того или иного региона, например, на маркетплейсе за год в три раза увеличился оборот знаменитого вологодского кружева. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere