Лавров посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию: мнение экспертов

Поездка началась с возложения венка к мемориалу поэта, патриота и мученика Хосе Марти на Кубе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в турне по дружественным странам на американском континенте в рамках культурного и экономического сотрудничества. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", дипломат посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию.

Как отметили эксперты, поездка началась с возложения венка к мемориалу поэта, патриота и мученика Хосе Марти на Кубе. Этот человек вошёл в историю, как видный деятель антиколониального движения XIX-го века в Латинской Америке, По итогам встречи с главой кубинского дипведомства Бруно Родригесом было заявлено о заинтересованности страны в расширении связей с БРИКС.

Далее Лавров отправился в столицу Венесуэлы − Каракас, где открыл памятник Александру Пушкину, переданному "в обмен" на монумент в память о Симоне Боливаре, установленный в Москве. Телеграмеры напомнили, что Боливар является ещё одним значимым латиноамериканским антиколониалистом, освободителем Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. После церемонии Лавров заявил об увеличении количества стипендий для венесуэльской молодежи, желающей учиться в РФ.

Турне Лаврова завершилось участием в саммите глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Страна, которой БРИКС обязана первой буквой, нынче председательствует в "группе двадцати", потому ситуация в Латинской Америке занимает особое место в повестке, наряду с глобальными вопросами. У главы российского внешнеполитического ведомства запланировано здесь и ряд двусторонних встреч с коллегами. Пожалуй, наиболее ожидаемы переговоры с представителями Турции и Мексики. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина и Шойгу.

Фото: Telegram / МИД России