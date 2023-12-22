Эксперты прокомментировали встречу Путина и Шойгу

По словам Шойгу, сейчас в интересах Украины работает спутниковая группировка из 260 аппаратов, включая 67 специализированных спутников военного назначения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Итоги прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам Шойгу, сейчас в интересах Украины работает спутниковая группировка из 260 аппаратов, включая 67 специализированных спутников военного назначения. Также он подчеркнул, что операция ВС РФ по взятию Авдеевки была проведена с минимальными потерями.

Телеграмеры отметили, что, судя по последним результатам СВО, российские войска сумели адаптироваться к работе космической разведки противника и действовать скрытно для минимизации потерь.

Ранее мы сообщили о том, что экспорт дизельного топлива из Индии в ЕС сократился в 11 раз за февраль.

Фото: Минобороны России