Экспорт дизельного топлива из Индии в ЕС сократился в 11 раз за февраль

В связи с нападениями хуситов логистика сильно выросла в цене, поэтому индусы переориентируются на азиатский рынок, где спрос на топливо растёт.

Индия стремительно сокращает экспорт дизельного топлива в ЕС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", за первую половину февраля поставки упали в 11 раз.

Эксперты уточняют, что, в связи с нападениями хуситов логистика сильно выросла в цене, поэтому индусы переориентируются на азиатский рынок, где спрос на топливо растёт. В прошлом году в Европе возмущались поставкам россиской нефти через Индию, однако в условиях отсутствия традиционных поставок топлива из России индийский дизель стабилизировал рынок Старого Света.

Потеря столь крупного поставщика пока не сильно сказалась на ценах - есть запасы, а в ЕС сейчас сезонно низкой спрос – но весной, когда начнется посевная и сезон отпусков, дело может принять куда более угрожающий для ЕС оборот. Telegram-канал "Мейстер"

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