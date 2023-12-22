Медведев представил доклад по улучшению ситуации на СВО

Замглавы Совета безопасности занимается проблемами средств радиоэлектронной борьбы как заместитель Владимира Путина в Совбезе и в военно-промышленной комиссии.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представил российскому президенту доклад с идеями по улучшению ситуации в рамках СВО. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры уточнили, что Медведев занимается проблемами средств радиоэлектронной борьбы как заместитель Владимира Путина в Совбезе и в военно-промышленной комиссии. Таким образом, он передаёт в Кремль информацию как и от военных – пользователей систем РЭБ, так и от производителей, аппарата Совбеза и ВПК.

С учетом нынешних тенденций развития оружия РЭБ становится не менее важной характеристикой, чем броня и огневая мощь. Российская оборонка уже демонстрировала свои способности быстро адаптироваться к военным вызовам, так что и здесь можно ждать соответствующего результата. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AP / © Ekaterina Shtukina, Sputnik