Минэнерго одобрило план удвоения энергогенерирующих мощностей Сахалина и Курил

Предполагается строительство как минимум одной мощной АЭС в Хабаровском крае или Приморье и развитие существующей гидрогенерации Амурской области в ближайшие десять лет.

К масштабным изменениям качества жизни приготовились Сахалин и Курилы после того, как российское министерство энергетики одобрило план удвоения местных энергогенерирующих мощностей. Сегодня на островах электричество в основном получают от ГРЭС мощностью 120 мегаватт, модернизированной в 2019 году. Но, как заверили в минэнерго губернатора Валерия Лимаренко, в ближайшее время на Сахалине будет построена ещё одна такая же, что даст импульс к развитию местного производства. И это не единственный подобный проект на Дальнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".



Как известно, нехватка энергетических мощностей – считается серьезным препятствием для экономического развития всего региона. Сегодня показатели энергогенерации здесь примерно равны энергопотреблению. И немудрено, в регионе, особенно на Севере, ведется добыча золота, олова, меди, вольфрама, требующая всё новых энергомощностей. Противостоять этому призвана реализация программы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке до 2050 года. Предполагается строительство как минимум одной мощной АЭС в Хабаровском крае или Приморье и развитие существующей гидрогенерации Амурской области в ближайшие десять лет. И это только то, что касается обеспечения внутреннего потребления.

"На столе" российского министра энергетики лежат и более масштабные проекты - например, "Азиатское суперкольцо". Проект предполагает не только ещё больше новых мощностей для Дальнего Востока, но и экспорт электроэнергии в Китай, Монголию и Северную Корею. Ранее предполагалось заместить за счет российского экспорта нехватку электричества и в Японии, ощущавшегося после катастрофы на АЭС Фукусима, однако в нынешней международной обстановке от развития в этом направлении Россия отказалась. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали развитие промышленности в Московской области.

Фото: Wikipedia.org (Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia)