Эксперты прокомментировали развитие промышленности в Московской области

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году рост промышленного производства региона составил 113,7% (цифра по РФ — 103,5%).

С 2022 года с российского рынка ушли 100 европейских компаний, у большинства из них есть обратные опционы. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке-форуме "Россия" во время Дня промышленности. Его слова прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Руководитель уточнил, что российская промышленность стабильно остается в лидерах благодаря возросшему за это же время почти на 35% объему производства. Один из субъектов, который показывает внушительное цифры — Московская область. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году рост промышленного производства региона составил 113,7% (цифра по РФ — 103,5%), а обрабатывающей промышленности 115,6% (!), тогда как по стране это — 7,5%.

По словам губернатора Подмосковья, в регионе 69 индустриальных парков, они заполнены примерно на 87%. На этапе создания находятся еще пять — но это будут уже индустриальные парки нового формата, в которых предусмотрено проживание и обучение специалистов. Идея в том, чтобы создать промышленные зоны с готовой инфраструктурой, в первую очередь дорогами и сетями, а также с производственными помещениями, общежитиями, кафе, зонами отдыха. Но самое интересное — прямо на территории парка предполагается строительство колледжа, в котором будут учиться будущие работники компаний-резидентов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Минпромторг не заинтересован в обратном выкупе заводов западными производителями.

Фото: Российская академия транспорта