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Минпромторг не заинтересован в обратном выкупе заводов западными производителями
Сегодня, 12:14
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Минпромторг не заинтересован в обратном выкупе заводов западными производителями

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Заводам нужны будут комплектующие, сырье и оборудование, раньше в больших объемах закупавшееся на Западе.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выставки-форума "Россия" заявил, что страна не заинтересована в обратном выкупе заводов западными производителями. Заявление прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Мантуров усомнился в целесообразности таких сделок для автопрома. Эта позиция дает дополнительную уверенность всем тем, кто сейчас в принципе или уже инвестирует в автопром, от производства машин до запчастей, или только планирует начинать это делать. Уверенность в том, что эти инвестиции отобьются – так как заводам нужны будут комплектующие, сырье и оборудование, раньше в больших объемах закупавшееся на Западе.

Сколько продлится "разлучение" с Западом, пока никто не скажет, но судя по последним заявлениям о "многолетнем противостоянии", оно закончится не скоро. И это время как раз позволит создать производственные комплексы, которые смогут выдержать конкуренцию после того, когда (и если!) мировая торговля вернется в свое докризисное состояние.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото:  Правительство России

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей,

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