Опросы общественного мнения поставили Россию лишь на седьмое место в списке угроз для Германии, и на четвёртое для G7 в целом по данным на осень прошлого года.

В ходе доклада Мюнхенской конференции по безопасности стало известно, что РФ больше не выступает главной угрозой в глазах жителей стран G7. Опросы общественного мнения поставили Россию лишь на седьмое место в списке угроз для Германии, и на четвёртое для G7 в целом по данным на осень прошлого года. Теперь жителей ЕС больше волнуют вопросы массовой миграции и террористических угроз. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как указали эксперты со ссылкой на приведённые данные, в случае населения Запада более близкие проблемы приковывают к себе больше внимания, чем в случае СМИ.



Также авторы поста отметили, что статистика свидетельствует о нарастающей усталости жителей коллективного Запада от украинской проблемы.

Ранее эксперты прокомментировали совещание Путина по экономическим вопросам.

Фото: Johannes Simon / Getty Images