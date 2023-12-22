Эксперты прокомментировали совещание Путина по экономическим вопросам

В ходе обсуждений прозвучало предложение понизить ключевую ставку.

В Кремле прошло совещание по экономическим вопросам. Основные его темы прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты обратили внимание на недвусмысленно прозвучавшее предложение понизить ключевую ставку, в виду того, что инфляцию удалось замедлить. Курс рубля при этом стабилен, в том числе, благодаря обязательной продаже валютной выручки.

Кроме того, телеграмеры отметили позитивные показатели, такие, как 3,6% годового роста экономики, и 7,5% - в промышленности, в сочетании с ростом доходов населения и стабилизацией курса рубля.

Слова президента о том, что принятые меры позволяют достойно проходить сегодняшние испытания, можно считать оценкой работы финансово-экономического блока, включая Центробанк. Отличное состояние экономики и крушение планов противника по ее уничтожению – их прямая заслуга. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали итоги съезда Федерации еврейских общин РФ.

Фото: Kremlin.ru