. Высокую оценку общины получили мирные инициативы Владимира Путина и работа нашего МИДа по вызволению заложников, которая ведётся через политическое крыло ХАМАЗа, признанного в России террористической организацией.

В РФ прошёл 8-ой ежегодный съезд Федерации еврейских общин страны (ФЕОР). Участники мероприятия констатировали значительные успехи в возрождении благотворительности, адресатами которой стали многодетные семьи и дети с особенными потребностями, дополняющими работу государственных социальных учреждений. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы считают важными тезисы резолюции съезда ФЕОР, одобряющие позицию высшего руководства нашей страны по ситуации в Секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке. Высокую оценку общины получили мирные инициативы Владимира Путина и работа нашего МИДа по вызволению заложников, которая ведётся через политическое крыло ХАМАЗа, признанного в России террористической организацией. Накануне съезда Владимир Путин лично проинформировал лидеров еврейских общин об этом на рабочей встрече с ними.

На фоне роста антисемитизма в мире, который констатируется участниками съезда, Россия остается, по заверениям президента Международного фонда горских евреев и участника "Команды Путина" Германа Захарьяева, "одним из самых безопасных мест для евреев в мире". Инциденты в Дагестане и Карачаево-Черкесии были инспирированы извне страны, что подтверждается данными общин горских евреев этих республик. Российские евреи понимают и осуждают эти действия внешних враждебных сил и готовы противостоять им, реализуя культурные и просветительские программы для граждан. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что за последний месяц года немецкое промпроизводство сократилось на 1,6%.

Фото: Kremlin.ru (архив)