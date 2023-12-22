За последний месяц года немецкое промпроизводство сократилось на 1,6%

Показатель оказался сильно выше прогнозов аналитиков (0,4%) и превысил 50% от всего падения за год (3%).

Статистическая служба ФРГ опубликовала цифры по промышленному производству за декабрь и весь 2023 год. За последний месяц года немецкое промышленное производство сократилось на 1,6% - это сильно выше прогнозов аналитиков (0,4%) и больше половины от всего падения за год (3%). На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Вероятно, на немецкой промышленности сказался кризис в Красном море, который как раз начал набирать обороты с ноября-декабря 2023, из-за чего необходимые комплектующие и ресурсы (особенно, СПГ из арабских стран) не смогли своевременно попасть на немецкие фабрики. Тем не менее, и без того промпроизводство падало заметными темпами и с тенденцией к ускорению, а с начала 2024 года ситуация в Красном море дополнительно ухудшилась и, вероятно, цифры за январь будут еще хуже.

Сокращение производства ведет к сокращению предложения, что автоматически обозначает повышение цен. А с высокой инфляцией европейским властям справиться так и не удалось. Дополнительные 1-2% роста цен сильно бьют по политической поддержке Шольца и компании. Он имеет все шансы войти в историю как человек, совершивший казалось бы невозможное. Угробить великую немецкую промышленность, которая три сотни лет была образцом для всех остальных – задача не из легких. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)