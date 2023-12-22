В РФ и КНР объявили совместные годы культуры: мнение экспертов

Отправной точкой этого решения станет празднование Китайского Нового года с московским размахом в год 75-летия установления дипломатических связей с Поднебесной.

2024-й и 2025-й годы были объявлены совместными годами культуры России и Китая. Как пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер", отправной точкой этого решения станет празднование Китайского Нового года с московским размахом в год 75-летия установления дипломатических связей с Поднебесной.

Как уточнили авторы поста, китайское посольство уже называет событие историческим. Такие светские двусторонние мероприятия вносят подчас даже больший вклад, чем солидные встречи в галстуках и пиджаках. Планируется, что Китайский Новый год в Москве - это только первая ласточка в череде разнообразных событий в обеих странах.

Мероприятия будут проходить в обеих странах - и ни одну из них нельзя упрекнуть в отсутствии умения такие праздники организовывать красиво, со вкусом и уважением к традициям партнера. В любом случае, для простого человека это несет куда больше радости и светлых воспоминаний, чем сообщения о важных официальных визитах, и даже больше: это просто повод выйти на улицу и отпраздновать Новый год ещё разок, по-восточному. Кто не выкинул елку, тот не прогадал вдвойне. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere