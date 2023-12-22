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Экспорт российской сельхозпродукции вырос вдвое за шесть лет: мнение экспертов
Сегодня, 12:04
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Экспорт российской сельхозпродукции вырос вдвое за шесть лет: мнение экспертов

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Эксперты уверены, что аграриев страны ожидают новые заказы.

За последние шесть лет в России зафиксирован двукратный рост экспорта сельхозпродукции. По казатель достиг $45 млрд. Telegram-канал "Мейстер" считает такой показатель залогом будущего развития отрасли.

Эксперты уверены, что аграриев страны ожидают новые заказы. Также это касается производителей удобрений, строителей и машиностроителей, обеспечивающих предприятие складами и техникой. Телеграмеры резюмировали, что РФ является лидером в агросфере, а текущая ситуация с санкциями способствует развитию собственных производств.

Раньше слова "аграрная держава" были синонимом технической неразвитости и общей отсталости. Сейчас такие страны, за редчайшими исключениями, не способны сами себя прокормить. Крупные экспортеры продовольствия – это индустриально развитые страны, а их агропром является одной из самых наукоемких и капиталоемких отраслей, требующей множества сопутствующих проектов, от биотеха до точного машиностроения.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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