Экспорт российской сельхозпродукции вырос вдвое за шесть лет: мнение экспертов

Эксперты уверены, что аграриев страны ожидают новые заказы.

За последние шесть лет в России зафиксирован двукратный рост экспорта сельхозпродукции. По казатель достиг $45 млрд. Telegram-канал "Мейстер" считает такой показатель залогом будущего развития отрасли.

Эксперты уверены, что аграриев страны ожидают новые заказы. Также это касается производителей удобрений, строителей и машиностроителей, обеспечивающих предприятие складами и техникой. Телеграмеры резюмировали, что РФ является лидером в агросфере, а текущая ситуация с санкциями способствует развитию собственных производств.

Раньше слова "аграрная держава" были синонимом технической неразвитости и общей отсталости. Сейчас такие страны, за редчайшими исключениями, не способны сами себя прокормить. Крупные экспортеры продовольствия – это индустриально развитые страны, а их агропром является одной из самых наукоемких и капиталоемких отраслей, требующей множества сопутствующих проектов, от биотеха до точного машиностроения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)