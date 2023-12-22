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На Богатырском проспекте из-за резкого торможения автобуса пострадал младенец
Сегодня, 12:37
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На Богатырском проспекте из-за резкого торможения автобуса пострадал младенец

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Малыш находился в сопровождении отца.

На Богатырском проспекте в Приморском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал семимесячный младенец. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация об аварии в районный отдел полиции поступила вечером 29 апреля. На месте происшествия установлено, что 54-летний водитель пассажирского автобуса, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта, резко затормозил, из-за чего в салоне упала детская коляска с семимесячным ребенком. Малыш находился в сопровождении отца.

Младенца госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и ссадинами. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что после наезда автомобиля Ford на люк в Пушкине пострадала 13-летняя школьница. 

Фото: Piter.TV

Теги: богатырский проспект, в дтп пострадал младенец
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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