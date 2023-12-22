Пешие инспекторы в Петербурге приступают к контролю за соблюдением правил пользования СИМ

В ходе патрулирования в зоне платной стоянки будут фиксироваться самые распространенные виды нарушений.

В Петербурге пешие инспекторы Городского центра управления парковками 1 мая приступили к расширенному контролю за соблюдением правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В ходе патрулирования в зоне платной стоянки будут фиксироваться самые распространенные виды нарушений. Речь идет о езде на электросамокате вдвоем/втроем, пересечении проезжей части по пешеходному переходу на СИМ, неправильной парковке, которая создает неудобство для пешеходов.

Также нарушения отследят с помощью камер наружного наблюдения системы "Безопасный город". Сведения о них направят в кикшеринговые компании. Пользователей, нарушивших правила, привлекут к ответственности.

Кроме того, в ведомстве напомнили об основных правилах использования СИМ. Скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 20 км/ч, приоритет всегда пешеходам, движение регулируется дорожными знаками.

Ранее мы рассказывали о том, что перечень запрещенных для езды на электросамокатах зон расширят в Петербурге.

Фото: Piter.TV