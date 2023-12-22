Путин поручил оценить целесообразность ряда проектов Севморпути

Поручение Путина оценить целесообразность некоторых проектов в плане развития Севморпути, в частности строительства Архангельского глубоководного порта и модернизации Беломорско-Балтийского канала, продиктовано вполне логичными соображениями. Эти проекты предполагались исходно в рамках совсем другой модели мировой торговли, с растущим товарооборотом между Россией и ЕС, включая и торговлю с Европой по северному маршруту.
Но в сейчас для усыхающего потока достаточно и текущей инфраструктуры, транзиту по СМП из Азии в Европу Архангельский порт и Беломорканал не нужны, а российская торговля все увереннее переориентируется на восток и юг.
В этих условиях десятки миллиардов рублей можно потратить на что-то не менее полезное и при этом актуальное прямо сейчас, от Ленского моста до расширения инфраструктуры Транссиба.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали планы на экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны.
Фото: aoosk.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все