Эксперты прокомментировали планы на экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны

В о возможности экспорта заговорили ещё в прошлом году в "Ростелекоме".

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия рассматривает возможность экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты считают, что "Госуслуги" является знаковым проектом российского IT, так как среди сервисов электронного правительства он явно выделяется своим удобством и функционалом. Также телеграмеры напомнили, что о возможности экспорта заговорили ещё в прошлом году в "Ростелекоме": старший вице-президент компании Кирилл Меньшов заявлял об интересе 5-10 стран дальнего и ближнего зарубежья к проекту создания аналога "Госуслуг".

Отметим, что начало подобного экспорта станет не только победой отечественного IT, освоившего нишу сервисов электронного правительства, но и признанием качества управленческой системы России. Потому что "Госуслуги" это не просто сайт, а слаженно работающая система цифровизированных ведомств. И подобный экспорт станет не просто продажей IT продукта и технологической базы для его работы, но целой модели управления. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Госуслуги