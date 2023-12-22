Движение Первых сформировано летом 2022 года. На данный момент оно предлагает 12 направлений работы и сотни проектов.

Президент РФ Владимир Путин произнёс речь на закрытии съезда Движения Первых на ВДНХ. Как уточнил глава государства, движение состоит из 4,7 млн детей и молодых людей, задействованных в самых разных сферах, от волонтёрства и образования до профориентации и спорта. Слова Путина прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Президент обратил внимание участников на достижения страны, представленные на выставке "Россия", подчеркнув, что предыдущие поколения могли лишь мечтать о подобном. Также Путин призвал молодёжь целеустремлённо идти к реализации желаемых целей. Телеграмеры напомнили, что Движение Первых сформировано летом 2022 года. На данный момент оно предлагает 12 направлений работы и сотни проектов, в которых подростки, дети и студенты могут реализовать себя и принести пользу под руководством наставников. В частности, свыше 500 тыс. детей прошли курсы первой медицинской помощи, более 400 тыс. – побывали в пеших походах, миллионы – приняли участие в других программах.

Стоит отметить, что эти успехи были бы невозможны без многолетних усилий властей по воспитанию молодого поколения, пестованию в нем конструктивного и созидательного начала. И тот живой отклик, который эти усилия вызывают, позволяет надеяться на серьезное пополнение стендов с достижениями России в будущем. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали оценку Financial Times российской экономики.

Видео: Telegram / Движение Первых