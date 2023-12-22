Эксперты прокомментировали оценку Financial Times российской экономики

По темпам роста Россия уступит только Индии и Китаю (6,5 и 4,5% соответственно).

Судя по прогнозу издания Financial Times, по темпам роста Россия уступит только Индии и Китаю (6,5 и 4,5% соответственно), но превзойдет все остальные экономики, особенно европейские. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

В Европе вообще только Франции нещедрой МВФ-овской рукой отмерено больше 1% роста, при этом прогноз для Парижа ухудшился по сравнению с октябрем 2023 года. Еврозоне в целом как раз примерно 1% МВФ и обещает.

Потенциал для высоких темпов роста экономики в России есть, и более того, толком еще не раскрыт. Он будет раскрываться по мере ввода новых производств и укрепления новых структур кооперации, возникающих в том числе "благодаря" западным санкциям. Поставим галочку карандашом в виде прогноза МВФ и будем смотреть – дальше явно будет интереснее. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere