Tata Steel закрывает доменные печи в Великобритании: мнение экспертов

Плавка руды даёт слишком много выбросов СО2.

Индийская сталелитейная компания Tata Steel закрывает доменные печи в Великобритании. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, слухи о закрытии доменных печей организации в европейской стране слышны как минимум с 2016 года. Это связано с экологической повесткой, поскольку плавка руды даёт слишком много выбросов СО2.

Власти требовали модернизации отрасли, на которую ни у кого не было денег. В итоге, владельцы заводов с чиновниками решили, что вместо полного цикла производства с доменными печами они перейдут к переплавке металлолома в электродуговых печах. Telegram-канал "Мейстер"

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