В 2023 году в России было построено более 430 тыс. объектов ИЖС: мнение экспертов

В дальнейшем в стране планируется возводить не менее 50 млн кв.м жилья, в том числе за счёт расширения ипотечного кредитования.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году в России было построено более 430 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По его словам, построено 59 млн кв.м ИЖС, в то время как ввод многоэтажного жилья составил 51 млн кв.м. В дальнейшем в стране планируется возводить не менее 50 млн кв.м жилья, в том числе за счёт расширения ипотечного кредитования. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что строительство ИЖС впервые превысило объём многоквартирного только в 2021 году, и с тех пор уверенно держит лидерство. Это демонстрирует устойчивый интерес людей к жизни в частном доме, получивший дополнительный импульс во времена пандемии. Однако одного интереса мало – нужно иметь возможности это желание осуществить. И они появились благодаря политике властей, которые внесли ИЖС в ипотечные программы.

Учитывая заявления Хуснуллина и наличие поддержки ИЖС в профильных программах (Арктической, семейной и других ипотеках), то в будущем страна сохранит хорошие темпы строительства индивидуального жилья. А оно, по мнению многих, не только комфортнее (особенно в ситуациях, типа пандемии), но и благоприятствует демографии за счет большего простора для жизни, чем в мегаполисе. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV