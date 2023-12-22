Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Эксперты отметили, что сам по себе договор явно неравноправный.

Правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ был заключён в СССР в 1956 году и давал британским морякам право вылова рыбы и морепродуктов у Кольского полуострова, а также стоянки судов в этих водах. Похожих преференций для наших рыбаков договор не предусматривал. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что сам по себе договор явно неравноправный и удивительно, что его разрывают только сейчас. Возможно, о невыгодном соглашении просто забыли или не хотели портить отношения с европейским партнером после развала СССР.

Так или иначе, разрыв Великобританией договора о режиме наибольшего благоприятствования в торговле с Россией привел к ревизии двусторонних связей, обнаружившей этот артефакт былой эпохи. И теперь его отправляют на свалку к вящей радости наших рыбаков и военных: для одних убирается конкурент во внутренних водах, а для других – сомнительные корабли с привилегией становиться на якорь в стратегически важном регионе, где расположен единственный незамерзающий порт севера России и базы Северного флота. Telegram-канал "Мейстер"

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