Замруководителя Объединённой авиастроительной корпорации выступил на выставке "Россия"

Согласно информации, предоставленной источниками РБК, сгоревший 13 января склад онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах оказался не застрахован.

Сообщается, что руководство планировало провести страхование, однако не успело заключить договор. Представитель из страховой сферы сообщил, что обсуждение договора с крупной страховой компанией происходило незадолго до пожара, но документ так и не был подписан. Второй источник также подтвердил, что застрахован был только товар, а не само помещение. Представители Wildberries отказались комментировать данную информацию, указав, что не могут разглашать детали страхования в рамках действующих договорных отношений. Напомним, что пожар на складе в Шушарах продолжался более суток: огонь охватил 70 тыс. кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что

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