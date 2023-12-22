У военкомата на набережной Фонтанки обнаружили сибиряка с ожогами 90% тела

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию.

У военного комиссариата, расположенного на набережной реки Фонтанки, ночью 1 мая нашли мужчину с ожогами 90% тела. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 24-летний уроженец Красноярска. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию. Предварительно, перед инцидентом у мужчины произошел конфликт с девушкой.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что во время поездки в рейсовом автобусе житель Петербурга получил серьезную травму. По словам врачей, он сел на вещество, в состав которого входила щелочь, в результате чего неизвестная жидкость разъела кожу.

Фото: Piter.TV