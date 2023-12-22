На улице Руднева петербуржец избил прохожего

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении прохожего на улице Руднева. Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района вечером 29 апреля поступила информация из Александровской больницы о том, что в состоянии средней степени тяжести, с травмами к ним госпитализировали 37-летнего горожанина. На следующий день, 30 апреля, у дома 1к2 по улице Руднева по подозрению в избиении задержали 31-летнего местного жителя.

Задержанный сообщил, что он избил прохожего, с которым возник конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в петербургской академии Репина преподаватель избил своего коллегу.

Фото: Piter.TV