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На улице Руднева петербуржец избил прохожего
Сегодня, 11:21
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На улице Руднева петербуржец избил прохожего

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении прохожего на улице Руднева. Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района вечером 29 апреля поступила информация из Александровской больницы о том, что в состоянии средней степени тяжести, с травмами к ним госпитализировали 37-летнего горожанина. На следующий день, 30 апреля, у дома 1к2 по улице Руднева по подозрению в избиении задержали 31-летнего местного жителя. 

Задержанный сообщил, что он избил прохожего, с которым возник конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в петербургской академии Репина преподаватель избил своего коллегу.

Фото: Piter.TV

Теги: александровская больница, избил прохожего, улица руднева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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