В петербургской академии Репина преподаватель ударил своего коллегу

Одного из них госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение мозга, переломом носа.

В Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина произошел конфликт между двумя преподавателями. Об этом пишет "Фонтанка".

Одного из них госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение мозга, переломом носа. Пострадавший рассказал, что пришел на факультет узнать, куда пропали более 500 тыс. рублей из средств, которые поступили за обучение иностранных студентов. Деньги должны были направить на заработные платы преподавателям. Однако в ходе диалога второй участник бросил телефон ему в зубы, после чего нанес удар головой.

Ректор вуза заявил, что "понимает, что художники по определению эмоциональны, но рукоприкладство у нас точно не приветствуется", и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее на Piter.TV: из петербургского вуза госпитализировали студентку с тяжелыми травмами.

Фото: Piter.TV