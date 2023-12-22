В ходе СВО погиб преподаватель петербургской Академии художеств Александр Федоров

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Александр Федоров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Погиб буквально через несколько дней, когда мы получили видео о нем. Радовались еще, что все с нашим Сашей хорошо.
Пресс-служба Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Александр Федоров, профессор кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия, секретарь приемной комиссии, был стрелком-огнеметчиком отряда "Невский".
Он был самоотверженным, ответственным человеком, преданным школе, где он учился и преподавал, настоящим другом и любящим отцом. Для всех нас это большая утрата.
Пресс-служба Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Ранее мы рассказывали о том, что заместитель главы Кировского района отправился в зону СВО.
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
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