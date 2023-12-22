Заместитель главы Кировского района отправился в зону СВО

Отмечается, что для коллег решение Владимира Захарова стало неожиданным.

В администрации Кировского района Петербурга сменился заместитель главы, который отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Владимир Захаров, занимавший эту должность с 2012 года, отправился на СВО, передает "Фонтанка" 5 марта.

Отмечается, что для коллег решение Владимира Захарова стало неожиданным. При этом ЖКХ в Кировском районе города было под пристальным вниманием правоохранителей. В частности, в январе 2024 года по делу о мошенничестве арестовали генерального директора ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района" Галину Соколову.

Экс-глава ЖКС №1 и неизвестные в период с октября 2021 года по июль 2022-го получали деньги от жителей за холодную воду, но в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" средства не доходили. Организация недополучила 62 млн рублей. Выплаты уходили на счета юридических лиц, подконтрольных Галине Соколовой. Через эти компании прошло 200 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные в форме устроили "рейдерский" захват паркинга в ЖК "Орловский Парк".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)