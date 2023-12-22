Неизвестные в форме устроили "рейдерский" захват паркинга в ЖК "Орловский Парк"

Правоохранители составили административный протокол о нападении на охрану.

Неизвестные в военной форме днем 1 марта устроили "рейдерский" захват паркинга в ЖК "Орловский Парк", расположенном на Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе Петербурга. Об этом жители комплекса рассказали в tg-канале "ЖК "Орловский Парк".

По словам горожан, изначально парковку в ЖК обслуживал ЖКС № 2 Невского района, передает 78.ru. Однако владельцев автомобилей не устраивало качество его работы, после чего они решили поменять управляющую организацию. Собственники провели собрание, в рамках которого почти единогласно проголосовали за УК "Озерки-Сервис".

Когда представители новой управляющей организации попытались принять дела у ЖКС № 2 Невского района, им ответили, что якобы состоялось другое собрание, и на нем выбрали ООО "ПИК-Комфорт Профи", при этом подтверждения и фамилии собственников не были предоставлены.

Местные жители отмечают, что несколько дней обстановка в комплексе оставалась спокойной, но сегодня к стоянке приехали неизвестные в военной форме, выгнали охрану из паркинга, установили решетки и поменяли замки на дверях во всех помещениях, из которых ведется видеонаблюдение за парковкой.

Правоохранители составили административный протокол о нападении на охрану. Петербуржцы написали заявление в полицию по факту самоуправства.

Видео: Telegram / ЖК "Орловский Парк"