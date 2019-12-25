После 19 звонков с сообщением о захвате школы петербуржца отправили в психиатрическую больницу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржца отправили в психиатрическую больницу после 19 звонков с сообщением о захвате городской школы. Об этом сообщил "Петербург2".

Мужчина 27 сентября звонил 19 раз по номеру 112. Он сообщил, что у него есть оружие, и что он собирается захватить школу. Было установлено, что телефон, с которого шли звонки, находится на Кушелевской дороге.

Прибывший наряд задержал 43-летнего мужчину. Он находился в алкогольном состоянии. В отделении полиции на него составили протокол, а после увезли в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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