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Стремоусов: в Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

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Он подчеркнул, что российские войска контролируют ситуацию.

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам политика, группа диверсантов была задержана на Бериславском участке Херсонской области. Кроме того, в районе реки Ингулец сорвали попытку прорыва линии обороны. Стремоусов подчеркнул, что российские войска контролируют ситуацию.

Ранее Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: диверсанты, захват, кирилл стремоусов, херсонская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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