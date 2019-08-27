Стремоусов: в Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
По словам политика, группа диверсантов была задержана на Бериславском участке Херсонской области. Кроме того, в районе реки Ингулец сорвали попытку прорыва линии обороны. Стремоусов подчеркнул, что российские войска контролируют ситуацию.
Ранее Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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