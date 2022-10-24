Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал освобождение еще трех областей Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В новом видеообращении политик отметил, что в ближайшее время из-под контроля киевского режима освободят Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По словам Стремоусова, это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".
Ранее Стремоусов заявил, что попытки ВСУ пробить линию обороны Херсонской области отражены.
Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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