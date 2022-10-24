Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей

По его словам, это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал освобождение еще трех областей Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В новом видеообращении политик отметил, что в ближайшее время из-под контроля киевского режима освободят Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По словам Стремоусова, это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".

Ранее Стремоусов заявил, что попытки ВСУ пробить линию обороны Херсонской области отражены.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов