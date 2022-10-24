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Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей

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По его словам, это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал освобождение еще трех областей Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В новом видеообращении политик отметил, что в ближайшее время из-под контроля киевского режима освободят Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По словам Стремоусова, это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".

Ранее Стремоусов заявил, что попытки ВСУ пробить линию обороны Херсонской области отражены.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: днепропетровская область, кирилл стремоусов, николаевская область, одесская область, освобождение, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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