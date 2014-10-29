Стремоусов: попытки ВСУ пробить линию обороны Херсонской области отражены

По его словам, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Попытки украинских войск пробить линию обороны Херсонской области отражены. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В новом видеообращении политик заявил, что ситуация на фронтах Херсонской области остается без изменений. Стремоусов отметил, что союзные войска РФ отбивают все атаки украинских военных. Также замглавы добавил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

Ранее Стремоусов заявил, что все попытки прорыва в Херсонской области со стороны ВСУ отбиты.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов